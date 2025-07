Rock Werchter neemt maatregelen voor verwachte hitte

WERCHTER (ANP) - Het Belgische festival Rock Werchter neemt maatregelen in verband met de verwachte hitte op woensdag. Het muziekfestival begint donderdag, maar de camping gaat al op woensdag open. Ook in België worden temperaturen ruim boven de 30 graden verwacht en daarom verloopt de check-in anders dan voorgaande jaren, laat het festival weten.

De organisatie schrijft in een bericht op de website dat bezoekers langs een schaduwzone en een geventileerde tent worden geleid voor het checken van de bagage. "Zo voorkomen we wachten in de volle zon. Bovendien zal er, indien nodig, water uitgedeeld worden in de wachtzones", aldus de organisatie. Ook zijn er onder meer watervernevelaars en gratis drinkwater beschikbaar. De organisatie adviseert bezoekers verder geregeld de schaduw op te zoeken en goed voor zichzelf en anderen te zorgen.

Rock Werchter duurt tot en met zondag. In het weekend is het wel wat koeler. Volgens Weeronline wordt het vrijdag zo'n 26 graden en op zaterdag kan het 27 graden worden.