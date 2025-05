Scheidend BBB-senator: inhoudelijke bezwaren al eerder aangekaart

DEN HAAG (ANP) - Scheidend BBB-senator Eric Kemperman heeft het verschil van mening met zijn partij al eerder intern gemeld. Dat verklaart het Eerste Kamerlid aan het ANP.

Het gaat Kemperman om "vraagstukken van oorlog en vrede, het covid-beleid, inperken van vrijheden, natuur en landbouw en de wooncrisis." In een toelichting zegt hij dat "sociale huisvesting is ingezet als politiek wisselgeld. Daar heb ik moeite mee." Hij doelt daarbij op de bevriezing van de sociale huren die zijn partij in onderhandelingen met PVV, VVD en NSC heeft afgesproken, met grote gevolgen voor de sociale woningcorporaties.

Kemperman blijft actief in zowel de Gelderse Staten als in de Eerste Kamer. "Ik heb nog veel te melden. Ik heb na een leven als ondernemer keuzes gemaakt, tijd en energie in de politiek gestoken." Hij hoopt ondanks de inhoudelijke verschillen toch nog "constructief samen te kunnen werken met BBB en andere politieke partijen" in beide gremia.