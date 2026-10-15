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Schepen bij Roemenië geraakt door luchtdrones

Samenleving
door anp
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BOEKAREST (ANP/RTR/AFP) - Reddingswerkers zoeken voor de kust van Roemenië naar zeven zeelieden die worden vermist na nachtelijke aanvallen. President Nicușor Dan zei op de EU-top dat luchtdrones twee schepen hebben geraakt.
De getroffen vaartuigen bevonden zich op het moment van de aanvallen op de Zwarte Zee, vlak bij de monding van een waterweg naar de Donau. Dat is een belangrijke route voor de scheepvaart die ook door Oekraïne wordt gebruikt.
De vermiste zeelieden bevonden zich aan boord van de tanker Wine Trader. Vijf andere opvarenden konden worden gered.
Brand
Door de aanvallen zou brand zijn uitgebroken op de schepen. Op de andere tanker, de Yara J, kon de bemanning die blussen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat helikopters en schepen met medisch personeel worden ingezet. Hoge golven zouden het reddingswerk compliceren.
Roemenië heeft niet aangegeven wie achter de aanvallen zit. De afgelopen anderhalve week heeft een reeks vergelijkbare incidenten plaatsgevonden in de regio.
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