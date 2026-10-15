In de supermarkt staat ketchup ongekoeld in het schap, thuis staat de fles bij de een in de koelkast en bij de ander naast het fornuis. Volgens het Voedingscentrum hebben ze allebei een beetje gelijk. Een dichte fles kan overal in huis staan, maar zodra je hem opent, hoort hij in de koelkast. Daar blijft hij 9 maanden tot een jaar goed.

Waarom ketchup in de supermarkt ongekoeld staat

Ketchup bestaat vooral uit tomaat, met suiker, azijn en zout. Door die suiker, het zout en het zuur blijft de saus lang houdbaar, schrijft Keuringsdienst van Waarde van KRO-NCRV. Daarom hoeft een dichte fles niet koud te staan.

“Zit de fles nog wel dicht, dan is het ook prima om hem op een koele en donkere plek buiten de koelkast te bewaren,” zegt Pascalle Stijger, woordvoerder van het Voedingscentrum, tegen het programma. Een plank in de voorraadkast is dus prima, zolang de fles niet naast de oven of in de zon staat.

Na het openen hoort de fles in de koelkast

In de koelkast vermenigvuldigen bacteriën zich minder snel, zegt Stijger. Daardoor blijft de ketchup langer goed. Het Voedingscentrum houdt 4 graden aan als ideale temperatuur voor de koelkast.

“Kijk, ruik en proef om te controleren of de saus nog goed is”

Ketchupfabrikant Heinz is het daarmee eens. Toen de discussie in 2023 op sociale media weer eens oplaaide, twitterde Heinz UK: “Ter info: ketchup. gaat. in. de. koelkast!!!”

Zo lang blijft ketchup goed

De bewaarwijzer van het Voedingscentrum noemt deze termijnen:

Ongeopend: volg het bewaaradvies en de datum op de fles. Na de tenminste-houdbaar-tot-datum is een saus vaak nog een tijd goed, als de verpakking heel is.

volg het bewaaradvies en de datum op de fles. Na de tenminste-houdbaar-tot-datum is een saus vaak nog een tijd goed, als de verpakking heel is. Geopend, in de koelkast: 9 maanden tot 1 jaar.

9 maanden tot 1 jaar. In de vriezer: 3 maanden. Daarna kan de kwaliteit achteruitgaan.

Bewaar de ketchup in de eigen fles of in een goed afgesloten bakje.

Liever geen koude ketchup?

Ook dan kun je de fles na het openen buiten de koelkast laten staan. Een geopende fles ketchup blijft op kamertemperatuur een paar maanden goed zonder dat de smaak achteruitgaat, schrijft Keuringsdienst van Waarde. Dat is korter dan in de koelkast.

Een fles die je in een paar weken leegmaakt, kan dus best in de kast. Doe je er maanden over, zet hem dan in de koelkast

“Zit de fles nog wel dicht, dan is het ook prima om hem op een koele en donkere plek buiten de koelkast te bewaren”

Zo controleer je of je ketchup nog goed is

“Kijk, ruik en proef om te controleren of de saus nog goed is,” zegt Stijger. Daarbij hoort de datum op de verpakking. “Hou namelijk altijd de houdbaarheidsdatum op de verpakking in je achterhoofd.”

Gooi de ketchup weg als je dit ziet, ruikt of proeft:

De saus heeft een andere kleur gekregen.

De ketchup ruikt anders dan je gewend bent.

Hij smaakt anders of ranzig.

Dat staat in de bewaarwijzer van het Voedingscentrum, waar je ook de termijnen van andere sauzen opzoekt.

Onder het artikel van Keuringsdienst van Waarde kun je stemmen over waar jouw fles staat. Het Voedingscentrum heeft zijn stem al uitgebracht.

Meer weten?