Schilderij van Van Gogh voor 62,7 miljoen dollar geveild

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 6:50
anp211125077 1
NEW YORK (ANP) - Tijdens een veiling van veilinghuis Sotheby's is een schilderij van Vincent van Gogh verkocht voor 62,7 miljoen dollar (ruim 54 miljoen euro). Het gaat om een werk uit 1887, genaamd 'Piles de romans parisiens et roses dans une verre'.
Op het schilderij is een stapel boeken op een tafel te zien. Het kunstwerk leidde tot een zeven minuten durende biedingsstrijd tussen Sotheby's-specialist Simon Shaw en twee andere bieders in de zaal. Zij werden na de veiling geïdentificeerd als handelaar David Nahmad en adviseur Patti Wong. De laatste bood uiteindelijk het meeste geld voor het werk.
Het schilderij werd voor 35 procent meer verkocht dan de vooraf geschatte waarde.
