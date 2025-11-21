ECONOMIE
Vervoerders: infrastructuur Nederland vraagt meer investeringen

Economie
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 7:00
anp211125074 1
DEN HAAG (ANP) - De kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur is in gevaar als gevolg van het jarenlang achterblijven van investeringen en achterstallig onderhoud. Daarvoor waarschuwt de Mobiliteitsalliantie, een belangenvereniging waarbij onder meer de ANWB, RAI Vereniging, Schiphol, NS en andere vervoerders zijn aangesloten. Voor deze problematiek is vaker gewaarschuwd door organisaties.
Uit nieuw onderzoek van adviesbureau Sweco blijkt volgens de alliantie dat de budgettekorten structureel zijn. Er zouden dringend meer publieke investeringen nodig zijn. Anders "wordt het prijskaartje voor onderhoud alleen maar hoger en slinkt het vertrouwen", schrijven de organisaties vrijdag in een verklaring.
De gevolgen zijn volgens de alliantie niet hypothetisch; ze zouden ook al voelbaar zijn. "Afsluitingen, vertragingen, files en uitval maken deelname aan de samenleving lastiger. De schade loopt in de miljarden. Maar de maatschappelijke prijs is nog groter: verslechterde bereikbaarheid van voorzieningen, obstakels voor militair transport, en een afbrokkelend vertrouwen in onze infrastructuur."
Nu in Den Haag gesprekken voor een kabinetsformatie plaatsvinden, grijpen meerdere belangenclubs het moment aan om bepaalde problemen en oplossingsrichtingen nog eens goed te benoemen. Zo hebben partijen die betrokken zijn bij de Rotterdamse haven eerder deze week in een brief aan informateur Sybrand Buma gepleit voor maatregelen die een nieuw kabinet zou moeten nemen om de haven "toekomstbestendig, concurrerend en duurzaam" te houden. Zij wezen daarbij op de problemen rond het overvolle stroomnet en vastgelopen vergunningverlening door de stikstofproblematiek.
