Waddeneilanden en BES-eilanden gaan samenwerken in E8

VLIELAND (ANP) - De besturen van acht Nederlandse eilanden hebben een samenwerkingsverband opgezet, met de naam E8. Burgemeesters van de vijf Waddeneilanden en gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES) ondertekenden daarvoor vrijdag, na een tweedaags bezoek aan Vlieland, een intentieverklaring.

"Op de eilanden is zoveel hetzelfde", zegt Arno Brok, de commissaris van de Koning in Friesland. "De bestuurders en raden zijn allemaal op zoek. Hoe zit het met integriteit, want iedereen kent iedereen. En hoe los je dingen op? Dat is ontzettend interessant om te zien."

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken al samen in de G4, terwijl een groep middelgrote steden de G40 vormt. "En vandaag is dus de E8 geboren", zegt burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog. De acht eilanden willen nauwer samenwerken en kennis uitwisselen om elkaar te helpen. "We begrijpen elkaar, omdat we tegen dezelfde dingen aanlopen", aldus Van Gent.