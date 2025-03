Scholen en ziekenhuizen in EU moeten paraat zijn voor crises

BRUSSEL (ANP) - Essentiële voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen in de EU moeten zijn voorbereid op alle denkbare crises en rampen. Dat geldt ook voor de transport- en telecomsector, stelt de Europese Commissie in haar woensdag gepresenteerde EU-paraatheidsstrategie. De kern is te zorgen dat burgers veilig zijn en de maatschappij blijft functioneren bij onder meer natuurrampen, cyberaanvallen, sabotage, politieke inmenging en oorlog.

De bedreigingen voor de veiligheid van de EU en haar lidstaten nemen toe, zegt een senior EU-diplomaat. Het gaat niet alleen om de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne, maar ook over de toegenomen geopolitieke spanningen.

In het voorstel staan voor de komende tijd tientallen acties om straks voldoende paraat te zijn en om als samenleving te kunnen blijven functioneren. Zoals al eerder bekend werd, worden inwoners aangemoedigd een noodpakket in huis te hebben waarmee zij minimaal de eerste 72 uur kunnen overleven. Nederland adviseert dat al.