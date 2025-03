Coalitiepartijen tegen later keuzemoment schoolniveau leerlingen

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn tegen een later keuzemoment voor het schoolniveau van leerlingen. Nu gebeurt dat in groep 8, waar kinderen een schooladvies krijgen. Meerdere oppositiepartijen zijn juist voorstander van een later keuzemoment, zoals een brede brugklas, zodat kinderen meer tijd krijgen zich te ontwikkelen.

De oppositiepartijen wezen in een debat in de Tweede Kamer vooral naar landen als Spanje en Finland, waar op latere leeftijd een keuze wordt gemaakt over het niveau waarop leerlingen eindexamen doen. Zowel voor- als tegenstanders van een later beslismoment zeiden zich te baseren op onderzoek.

VVD-Kamerlid Arend Kisteman denkt dat langer klassen aanhouden waar leerlingen verschillende niveaus hebben, slecht is voor vwo-leerlingen. Die krijgen dan niet genoeg uitdaging. Aant Jelle Soepboer (NSC) denkt dat dit ook geldt voor leerlingen die praktijkonderwijs nodig hebben.