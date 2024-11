Scholen in Beiroet twee dagen gesloten om Israëlische aanvallen

BEIROET (ANP/AFP) - Scholen en universiteiten in Beiroet en omgeving zijn maandag en dinsdag gesloten, heeft de Libanese minister van Onderwijs Abbas Halabi aangekondigd. Het besluit werd genomen nadat eerder zondag Israëlische aanvallen het centrum van Beiroet hadden getroffen.

Bij een Israëlische aanval op het Mar Elias-district in het centrum van Beiroet kwamen volgens Libanese autoriteiten twee mensen om. Het was de tweede aanval op de hoofdstad zondag, nadat eerder een Hezbollah-woordvoerder bij een aanval was gedood. Bij beide aanvallen viel ook een onbekend aantal gewonden.

Israël bombardeert sinds 23 september de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, een bolwerk van Hezbollah. Aanvallen op het centrum van Beiroet waren tot nu toe echter zeldzaam.