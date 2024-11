Scholz en Trump bespreken telefonisch geopolitieke uitdagingen

BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en Amerikaanse 'president-elect' Donald Trump hebben elkaar zondagavond telefonisch gesproken. Tijdens het gesprek kwamen de "geopolitieke uitdagingen" aan bod, meldt een woordvoerder van de Duitse regering.

Volgens de verklaring van de woordvoerder "benadrukte Scholz de bereidheid van de Duitse regering om de decennialange succesvolle samenwerking tussen de regeringen van de twee landen voort te zetten". Ook zeiden de twee leiders te willen werken "aan een terugkeer van vrede in Europa".

In het Duitse tv-programma Caren Miosga liet Scholz zondagavond doorschemeren hoe hij tegenover een samenwerking met Trump staat, die is verkozen tot president van de VS. "Ik ben nooit naïef, maar wel altijd een beetje onbevreesd", zei hij. Verder zei Scholz vast te houden aan het principe "we dansen met degenen die in de kamer zijn. En dat geldt ook voor de toekomstige president van Amerika".