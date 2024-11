Interim-premier Haïti moet vertrekken

PORT-AU-PRINCE (ANP) - De premier van Haïti, Garry Conille, moet vertrekken. De overgangsraad van het land laat in een verklaring, die door internationale media is ingezien, weten dat de 58-jarige Conille wordt vervangen door zakenman Alix Didier Fils-Aimé. Het besluit zou vrijdag al door de raad zijn genomen, zondag werd het bekendgemaakt.

Conille, tot voor kort regionaal directeur bij VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF, werd vijf maanden geleden benoemd tot interim-premier van Haïti. Conille was in 2011 en 2012 in totaal zeven maanden premier. Hij kreeg eerder dit jaar de taak om samen met de negenkoppige overgangsraad nationale verkiezingen te organiseren, nadat premier Ariel Henry dit voorjaar aftrad. De president van Haïti, Jovenel Moïse, werd in 2021 vermoord en sindsdien zijn er geen verkiezingen geweest in het land.

Het besluit van de raad om Conille te ontslaan is volgens analisten waar The New York Times mee sprak "politiek gemotiveerd". De analisten stellen dat het onduidelijk is of de overgangsraad, die bestaat uit leden van verschillende politieke partijen en civiele groeperingen, het recht heeft Conille te ontslaan.

Haïti gaat gebukt onder geweld van criminele bendes. Daarbij kwamen volgens de VN tussen januari en september van dit jaar bijna 4900 mensen om het leven.