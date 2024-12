Scholz: kerstmarkt zou meest vredige en vrolijke plek moeten zijn

MAAGDENBURG (ANP) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft in Maagdenburg zijn afschuw uitgesproken over de vermoedelijke aanslag van vrijdagavond op een kerstmarkt. "Er is geen vredigere en vrolijkere plek dan een kerstmarkt", zei Scholz. "Wat een verschrikkelijke daad om juist daar zoveel mensen te verwonden en te doden."

Zeker vijf mensen zijn omgekomen doordat een automobilist op de menigte inreed. Meer dan tweehonderd mensen raakten gewond en volgens Scholz zijn er "grote zorgen" over bijna veertig van hen.

Scholz sprak zijn medeleven uit met de slachtoffers en de betrokkenen. Hij zei dat hij naar Maagdenburg is gekomen om hen en de stad te laten zien dat zij kunnen rekenen op "de solidariteit van het hele land".

Motief dader

De bondskanselier sprak in Maagdenburg met hulpverleners en politieagenten die snel ter plekke waren na de aanrijding. Scholz noemde de gesprekken "ontroerend" en zei dat het indrukwekkend was hoe zij hadden gehandeld na de vermoedelijke aanslag.

Over het motief van de dader wilde hij nog weinig kwijt. "Het is nu belangrijk dat we met precisie en nauwkeurigheid vaststellen waarom hij dit gedaan heeft. Dan kunnen we daarna de straf bepalen."