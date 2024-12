Dit is waarschijnlijk de beste manier om de kans op dementie te verkleinen

Een op de drie vrouwen en een op de zeven mannen krijgt ooit in zijn leven dementie (vrouwen meer dan mannen, omdat ze gemiddeld ouder worden). Tegen 2050 is het aantal dementiepatiënten - met name door de vergrijzing - meer dan verdubbeld. Er is geen medicijn tegen en dat komt er vermoedelijk voorlopig ook niet.

In Metro legt klinisch neuropsycholoog professor Roy Kessels van de Radboud Universiteit uit dat je wel zelf dingen kunt doen om de kans op de ziekte te verkleinen. "Het is niet zo dat als je gezond leeft, je geen dementie kunt krijgen. Maar sommige risicofactoren zijn wel beïnvloedbaar, zoals roken, alcohol, sociale isolatie, weinig beweging, diabetes of overgewicht. 40 procent van de risicofactoren om dementie te ontwikkelen is potentieel veranderbaar. Door je leefstijl aan te passen kun je daar iets aan doen. Als je goed voor je lichaam en hart zorgt, zorg je direct ook goed voor de hersenen en verminder je de kans op dementie”, vertelt Kessels.

Beweging

Er wordt steeds meer duidelijk dat vooral lichaamsbeweging goed is voor de hersenen. Daarvoor hoef je volgens de neuropsycholoog geen marathon te lopen of elke dag naar de sportschool. "Wandelen of werken in de tuin zijn ook manieren om die lichamelijke energie in te zetten. Maar ook goed slapen is belangrijk. Tijdens de slaap worden namelijk afvalstoffen in onze hersenen opgeruimd. Gezonde voeding met groenten, noten, plantaardige oliën en af en toe vis zijn ook goed voor onze bovenkamer, maar je hoeft echt niet allerlei supplementen te slikken.”

De hoogleraar neuropsychologie zegt ook dat je niet te laat moet starten met een gezond leven. "Daar moet je jong mee beginnen, rond je 30ste á 40ste. Momenteel wordt daar ook onderzoek naar gedaan, wat het effect van leefstijl op de lange termijn op dementie is. Maar dat is moeilijk te onderzoeken.”

