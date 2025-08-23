Wielrenner Jakobsen breekt sleutelbeen bij val in Renewi Tour

DEVENTER (ANP) - Wielrenner Fabio Jakobsen heeft vrijdag bij een val tijdens de derde etappe van de Renewi Tour zijn sleutelbeen gebroken. Dat meldde zijn ploeg Picnic PostNL zaterdag.

Jakobsen (28) was bezig aan zijn tweede koers, nadat hij zich in april had laten opereren aan een beknelling in de bekkenslagader in beide benen. "Het deed me ontzettend deugd om weer met de ploeg onderweg te zijn en te doen wat ik het liefste doe: koersen", zei Jakobsen via zijn ploeg. "Dit is natuurlijk een tegenslag, maar hopelijk kan ik snel weer de training hervatten en van daaruit samen een plan maken voor de eerstvolgende wedstrijden."

Volgens teamarts Camiel Aldershof is de operatie vrijdagavond goed verlopen. "In de komende dagen zal hij zich richten op herstel, waarna we samen gaan kijken naar een plan om hem weer volledig te laten trainen", voegde Aldershof toe.