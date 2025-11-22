ECONOMIE
Schoof: beperkingen leger Oekraïne raken ook Europese veiligheid

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 15:29
anp221125090 1
JOHANNESBURG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof heeft zorgen over de beperkingen van het Oekraïense leger die in het zogenoemde 28-puntenplan staan, want "als het gaat over de veiligheid van Oekraïne, gaat het immers ook om de veiligheid van Europa." Dat zegt hij tegen het ANP nadat hij heeft gebeld met Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Schoof wil "elk initiatief dat vrede dichterbij kan brengen serieus nemen."
In dat gesprek heeft hij nogmaals de Nederlandse steun voor Oekraïne uitgesproken. Ook herhaalt hij dat Oekraïne zelf gaat over haar eigen grondgebied, "net zoals dat beslissingen over de Europese Unie uiteindelijk aan de lidstaten is."
Schoofs handtekening staat ook onder het gezamenlijke statement van internationale leiders. De partijloze premier is in Johannesburg voor de G20, waar in de marge gesprekken waren over Oekraïne met Europese leiders, de EU, Japan, Australië en Canada.
De komende dagen zijn er gesprekken tussen de VS en Oekraïne in Genève over een mogelijk einde aan de oorlog.
