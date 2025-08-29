ECONOMIE
Schoof betuigt medeleven aan nabestaanden Lisa uit Abcoude

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 16:26
DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof betuigde in de wekelijkse persconferentie na de ministerraad zijn steun aan de nabestaanden van Lisa, die vorige week om het leven is gebracht onderweg naar huis. "Ik wil vanaf deze plek mijn diepe medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Lisa uit Abcoude."
Ook sprak de premier zijn waardering uit voor de campagne 'Wij eisen de nacht op', die in reactie op de gewelddadige daad is gestart. "Ook al krijgt niet elke zaak evenveel aandacht of publiciteit, we mogen nooit accepteren dat dit soort dingen gebeuren. Meisjes en vrouwen moeten gewoon altijd en overal veilig zijn. Dag en nacht."
