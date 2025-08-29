Schade door noodweer in noorden van Italië

ROME (ANP/DPA) - Door noodweer in het noorden van Italië is de brandweer sinds donderdag al meer dan 1300 keer uitgerukt. Alleen al in de regio Lombardije ging het om zo'n 500 inzetten. Door de wind werden daken van gebouwen geblazen en bomen ontworteld.

In Milaan en Florence werden onder meer parken gesloten. Delen van luchthaven Milaan-Malpensa werden gesloten vanwege overstromingen, al hoefden er geen vluchten te worden geannuleerd. Aan het Gardameer stonden straten en parkeergarages onder water.

Op populaire plekken langs de kust van Ligurië, zoals La Spezia en Cinque Terre, werden windstoten van meer dan 110 kilometer per uur waargenomen. In de regio Veneto kwamen hagelstenen bijna zo groot als tennisballen uit de lucht vallen. In Parma (Emilia-Romagna) viel binnen een uur 50 millimeter regen, wat normaal in een hele maand augustus valt. Het noodweer is het gevolg van oud-orkaan Erin, die eerder over de Atlantische Oceaan raasde.