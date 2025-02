Schoof bij Europees spoedoverleg in Parijs om Trumps Oekraïneplan

PARIJS (ANP) - Dick Schoof schuift met een aantal andere Europese regeringsleiders aan in Parijs voor spoedoverleg over de Amerikaanse plannen voor vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. De Franse president Emmanuel Macron had zijn Europese ambtgenoten uitgenodigd na het statement van de regering-Trump. Naast Nederland en Frankrijk zijn hoogstwaarschijnlijk Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Denemarken aanwezig, net als twee EU-kopstukken en NAVO-chef Mark Rutte.

Bij sommige (Europese) NAVO-landen is onrust ontstaan door de uitspraken van de regering-Trump op het wereldtoneel. De afgelopen dagen leken de Amerikanen alvast verregaande concessies te doen aan de Russen, nog voordat vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn begonnen. De Amerikaanse gezant voor Oekraïne en Rusland zei dit weekeinde dat Europa niet aan tafel zal zitten tijdens de vredesonderhandelingen tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Russische leider Vladimir Poetin.

De Amerikanen hebben gezegd dat NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne voorlopig van tafel moet en dat het niet voor de hand ligt dat Oekraïne al het door Rusland veroverde grondgebied terugkrijgt wanneer er vrede is.

De Franse president Macron reageerde direct dat alleen president Volodymyr Zelensky namens Oekraïne onderhandelt over vrede. Een "vrede die een capitulatie is", is bovendien slecht nieuws, ook voor de Verenigde Staten. Het Nederlandse kabinet reageerde een stuk begripvoller op de openingszetten van de Amerikanen. Die zijn volgens defensieminister Ruben Brekelmans nu eenmaal nodig en een "reflectie van het feit dat Poetin er op dit moment sterker voorstaat dan Zelensky".

Toch zullen de betrokken landen, waaronder ook oud-EU-lid Verenigd Koninkrijk, willen reageren op de nieuwe koers van de Verenigde Staten. Ook zal Europa wel degelijk betrokken willen worden bij het vredesoverleg, dat ook zijn eigen veiligheid direct raakt. Daarop zei NAVO-baas Rutte dit weekeinde dat Europese landen zich dan maar aan tafel moeten knokken met concrete plannen en bijdragen. Brekelmans ging mee in die gedachte, zei hij zondag bij Buitenhof.