Taskforce Musk wil toegang tot belastinginformatie Amerikanen

WASHINGTON (ANP) - De taskforce Department of Government Efficiency (DOGE) van Elon Musk heeft toegang gevraagd tot het zwaar beveiligde IRS-datasysteem dat de persoonlijke belastinginformatie van miljoenen Amerikanen bewaart, vertellen bronnen aan Amerikaanse media.

Het systeem, ook bekend als het Integrated Data Retrieval System (IDRS), wordt door IRS-medewerkers gebruikt om belastinginformatie te bekijken, transactiegegevens in te voeren en aan te passen. Het bevat financiële informatie van belastingbetalers, bedrijven en ngo's in de Verenigde Staten.

De toegang tot dit systeem is uiterst beperkt en het is "zeer ongebruikelijk" dat politici toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van belastingbetalers, schrijft The Washington Post. Een functionaris van de Trump-regering zei dat het DOGE-personeel de toegang nodig zou hebben omdat het werkt aan het elimineren van "verspilling, fraude en misbruik" en "het verbeteren van de overheidsprestaties". Ook zou het door de toegang "de bevolking beter van dienst kunnen zijn."