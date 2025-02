SOEST (ANP) - In Soest woedt maandagochtend vroeg een zeer grote brand aan de Burgemeester Grothestraat. Het gaat om een uitslaande brand in het gebouw waar restaurant De Bauers in gevestigd is. Onduidelijk is of het restaurant of een van de bovenliggende woningen in brand staat, meldt de veiligheidsregio.

Meerdere brandweerwagens zijn uitgerukt naar het pand en de brandweer heeft opgeschaald. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten.