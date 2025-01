Schoof: bitter dat antisemitisme steeds aanweziger lijkt te zijn

AMSTERDAM (ANP) - Het is "bitter" dat antisemitisme tachtig jaar na de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz alsmaar aanweziger, zichtbaarder en tastbaarder lijkt te worden, zei premier Dick Schoof tijdens de Nationale Holocaustherdenking in het Wertheimpark in Amsterdam.

Die haat is volgens hem "gevoed" door de aanval van Hamas op Israël en de daaropvolgende oorlog in Gaza. "Het is pijn die door velen wordt gevoeld en die mensen verdeelt, wereldwijd en ook bij ons." Bij de aanval van de Palestijnse terreurgroep kwamen 1200 Israëliërs om, in Gaza daarna al meer dan 47.000 Palestijnen.

Volgens Schoof moet de oorlog in Gaza het verleden van de Holocaust niet belasten. "Het leed van toen wegen tegen het leed van nu, doet recht aan niemand", zei hij. Het conflict in Gaza heeft volgens de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) tot een flinke toename van het antisemitisme geleid, zowel op straat als online.

Tijdens de bijeenkomst bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' wordt de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Meer dan 100.000 Nederlandse Joden werden omgebracht.