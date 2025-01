Huis waar Adele woonde, is onverkoopbaar: "Het spookt er"

De eigenaar van een enorme villa in het Britse West Sussex baalt enorm: Adele heeft er een half jaar gewoond en toen gezegd dat ze het er "behoorlijk eng" vond. En nu wil niemand het huis meer kopen.

De Britse tabloids maakten er al snel van dat Adele zou hebben gezegd dat het er spookte en enge dingen had gehoord waarvan ze was geschrokken.

Lock House, zoals de villa op een landgoed heet, was vroeger een klooster. Adele huurde het optrekje een half jaar lang en zei daarover in 2012 tegen CBS dat ze een deel van de woning maar griezelig vond. "Het is een beetje cliché, maar dit stukje is echt heel eng. Het was een tijdje een klooster.”

Deze onschuldige opmerking zou er nu voor zorgen dat de villa onverkoopbaar is, volgens de eigenaar, die het pand nog wel zo mooi had opgeknapt, inclusief bioscoop, wellnesscomplex, zwembad en tennisbaan.

Hij reageert: "Adele heeft het pand vernield door te zeggen dat het er spookt.” Het staat nog altijd te koop. "Hoewel het pand consequent wordt aangeboden door topmakelaars, zijn er geen biedingen binnengekomen.” Nu heeft de eigenaar besloten de boel weer te verbouwen tot drie huizen en een vakantiewoning.

Bron: AD