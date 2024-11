Schoof blijft bij 'integratieprobleem' maar niet van hele groepen

DEN HAAG (ANP) - Het geweld tegen Israëliërs in Amsterdam vorige week is een uiting van een "integratieprobleem", herhaalde premier Dick Schoof dinsdag na een gesprek met Joodse organisaties. "Ik denk dat het goed is om het op deze manier te benoemen. We weten het en dan moet je daar niet omheen draaien." Tegelijkertijd wil hij jongeren "van welke achtergrond dan ook" niet "tegen het hoofd stoten".

"Er zijn heel veel mensen die gewoon als Nederlanders in Nederland leven. En hard werken, hard studeren, hard bezig zijn om onze samenleving vooruit te brengen", aldus Schoof. "Maar het benoemen van deze groep jongeren, dat is echt een bewuste keuze. Zonder dat we ons daarmee uitspreken tegen hele bevolkingsgroepen, want dat is geenszins de bedoeling en dat zou niet helpen."

De premier zei vrijdag met een "stevig" plan tegen antisemitisme te komen. De geweldplegers van vorige week wil Schoof "hard aanpakken", zei hij. "Dat is stap één. En stap twee is dat we ook met al die jongeren in gesprek zullen moeten gaan. Om te zorgen dat ze zich weer in de Nederlandse samenleving weten."