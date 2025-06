Schoof en vicepremiers akkoord met herverdeling ministersposten

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof en de vicepremiers van de VVD, NSC en BBB zijn het eens over de herverdeling van de ministersposten, nadat PVV-leider Geert Wilders al zijn bewindslieden had teruggetrokken uit het kabinet. Woensdag maakten de coalitiepartijen al bekend dat justitieminister David van Weel (VVD), woonminister Mona Keijzer (BBB) en minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) de asieltaken verdelen. Nieuw is dat Van Weel eindverantwoordelijk is voor het beheer van het ministerie van Asiel en Migratie.

Ook is nu bekend dat buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) verantwoordelijk wordt voor ontwikkelingshulp. Een nader te benoemen staatssecretaris van NSC krijgt de portefeuille voor buitenlandse handel. Eerder dachten bronnen nog dat een staatssecretaris zowel ontwikkelingshulp als handel zou doen, zoals de afgezwaaide PVV-minister Reinette Klever deed. Verder is bekend dat verschillende staatssecretarissen er taken bij krijgen.