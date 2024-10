Schoof erkent risico van val kabinet, maar niemand dreigde ermee

DEN HAAG (ANP) - Door de perikelen over de asielnoodwet stond het voortbestaan van het kabinet op het spel, erkende premier Dick Schoof in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Volgens hem had niemand met een kabinetscrisis gedreigd, ook niet PVV-leider Geert Wilders, die aanvankelijk bleef vasthouden aan het noodrecht. "Maar we hebben wel tegen elkaar gezegd dat als we hier niet uitkomen dan zou het zomaar tot de val van het kabinet kunnen leiden", aldus Schoof.

De leiders van de vier coalitiepartijen sloten in de nacht van donderdag op vrijdag een akkoord over het intrekken van de noodwet en over een aanscherping van de asielmaatregelen. Schoof sprak eerst enkele keren met de tegenpolen PVV en NSC en woensdagmiddag werden coalitiegenoten VVD en BBB erbij gehaald. Donderdag bereikten ze overeenstemming na een overleg van bijna negen uur. Het kabinet stemde daarop vrijdag meteen in met de gewijzigde asielafspraken.

Schoof denkt dat iedereen aan tafel voelde dat "als wij er niet met elkaar uitkwamen, dat ook de besluitvorming van het kabinet wel eens heen ingewikkeld zou kunnen worden". En dat had volgens de partijloze premier kunnen betekenen dat "er een discussie zou kunnen oplaaien over het voortbestaan van het kabinet. Maar niemand heeft gedreigd".

Eerder op de dag had Schoof tijdens zijn persconferentie al gezegd dat hij dankbaar was dat iedereen aan tafel bereid was om over "zijn schaduw heen te springen".

Een val van het kabinet zou volgens Schoof "buitengewoon zorgelijk zijn" omdat het echt wat aan het asielbeleid wil doen, en aan de problemen met woningen en bestaanszekerheid.