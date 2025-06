2 Maltezen schuldig aan leveren bom van beruchte moord journalist

VALLETTA (ANP/AFP) - Twee Maltese mannen zijn schuldig bevonden aan het leveren van de bom die in 2017 journalist Daphne Caruana Galizia doodde. Daarmee zijn nu vijf mensen veroordeeld voor de beruchte moord, die leidde tot grootschalige protesten en een politieke crisis op het eiland.

Galizia was een onderzoeksjournalist die zich had verdiept in vriendjespolitiek in de top van het bedrijfsleven en de politiek van Malta. Ze kwam om bij een auto-explosie. De mannen die nu veroordeeld zijn, Robert Agius (41) en Jamie Vella (42) leverden de bom en zijn daarom medeplichtig aan moord. Hun straf volgt waarschijnlijk volgende week.

De drie mannen die de bom plaatsten hebben eerder al bekend en zitten in de gevangenis. Het vermeende brein achter de aanslag, zakenman Yorgen Fenech, moet nog terechtstaan.

Toenmalig premier Joseph Muscat kwam onder grote druk te staan, omdat hij volgens demonstranten machtige vrienden beschermde. Hij trad in januari 2020 af om die aantijgingen.