Bijna 50.000 Oekraïners opgepakt bij vluchtpoging sinds 2022

KYIV (ANP/AFP) - Bijna 50.000 Oekraïners zijn aan de grenzen van Oekraïne gearresteerd bij pogingen het land te ontvluchten, vooral naar Roemenië en Hongarije. Sinds de invoering van de krijgswet in 2022 mogen de meeste mannen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar het land niet uit, omdat ze oproepbaar moeten zijn voor militaire dienst.

De Oekraïense grenswacht meldt dat de meesten probeerden illegaal de grens over te steken in de zuidwestelijke regio Transkarpatië door onherbergzame streken met bossen en bergen. Er zijn 4000 mensen aangehouden op normale grensovergangen omdat ze in het bezit waren van valse reisdocumenten om het land te verlaten.

De krijgswet is van kracht sinds de Russische inval in februari 2022. De mobilisatie van militairen wordt gezien als corrupt en ondoelmatig. In 2023 werden talrijke regionale mobilisatiechefs daarom ontslagen. De Oekraïense strijdkrachten kampen na drie jaar oorlog met onder meer een tekort aan infanteristen.