DEN HAAG (ANP) - In het kabinet en de coalitiefracties in de Tweede Kamer is en was geen racisme, hebben zij volgens premier Dick Schoof vastgesteld. Het opstappen van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar, die niet kon leven met volgens haar te harde uitspraken over mensen met een migratie-achtergrond, kwam "onverwacht". Achahbars vertrek raakt Schoof en de andere kabinetsleden, zei hij na een dag van urenlang overleg in crisisstemming van kabinet en coalitie.