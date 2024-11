Achahbar in brief: ik stop om 'polariserende omgangsvormen'

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Nora Achahbar (Financiën) heeft vrijdag met pijn in het hart om ontslag gevraagd, meldt ze in een brief aan de Tweede Kamer, die ze alvast op haar Instagram-account plaatste. "De polariserende omgangsvormen van de afgelopen weken hebben een zodanige impact op mij gehad dat ik mijn positie als staatssecretaris van dit kabinet niet langer effectief kan en wil vervullen", aldus de afgezwaaide NSC-bewindsvrouw.

Achahbar kon niet leven met de uitlatingen over migranten en moslims die door kabinetsleden werden gedaan, zo maakten bronnen vrijdag duidelijk. Zowel uitspraken in het openbaar als uitlatingen achter gesloten deuren hebben haar pijn gedaan. "Polarisatie in de samenleving is gevaarlijk omdat het de onderlinge verbondenheid tussen mensen ondermijnt", schrijft ze in een beknopte brief. "Daardoor gaan we elkaar zien als tegenstanders in plaats van als medemensen. Polarisatie creëert een kloof die wederzijds begrip en respect verstoort en waardoor vreedzaam samenleven steeds moeilijker wordt. Wanneer we elkaar niet meer kunnen horen of begrijpen, raken we verstrikt in vijandigheid. Op die manier kunnen we ook niet meer werken aan gemeenschappelijke doelen."

De Marokkaans-Nederlandse Achahbar accepteerde het staatssecretariaat om toeslagenouders te helpen. Ze voelde naar eigen zeggen "een sterke intrinsieke motivatie om rechtvaardigheid, menselijkheid en vertrouwen terug te brengen binnen de overheid". Ze noemt het toeslagenschandaal "een tragisch verhaal van onrecht, indirecte discriminatie en onterechte beschuldigingen van fraude". De NSC-politica vindt het spijtig dat ze niet verder kan met die opdracht.