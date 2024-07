Schoof heeft kaartjes voor EK-finale al gekocht

WASHINGTON (ANP) - Premier Dick Schoof rekent op een overwinning voor het Nederlands elftal in de halve finale tegen Engeland. "Ik heb de kaartjes voor zondag geboekt", zegt hij in Washington over de finale die wacht als Oranje de Engelsen verslaat.

"Natuurlijk ben ik ervan overtuigd dat de Nederlanders gaan winnen", verzekert Schoof op de NAVO-top in de Amerikaanse hoofdstad. Maar hij weet ook wel zeker dat de Britse premier Keir Starmer even optimistisch is over de kansen van de Engelse ploeg.

Schoof hoopte eerder samen met zijn Britse collega de wedstrijd te kunnen kijken, maar dat wordt moeilijk. Op de NAVO-top volgen de vergaderingen en ontmoetingen elkaar op, "en officiële vergaderingen hebben voorrang boven een voetbalwedstrijd".