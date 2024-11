Schoof: hier staat nog steeds de premier van alle Nederlanders

DEN HAAG (ANP) - Dick Schoof blijft naar aanleiding van de onrust in Amsterdam vorige week spreken van een integratieprobleem, maar verzekert dat hij nog steeds de premier is van alle Nederlanders. "Nee, dit gaat niet over jou, dit gaat niet over jullie", richt hij zich tot Nederlanders met een migratieachtergrond die een "positieve bijdrage" leveren. "Jullie zijn geen onderdeel van het probleem, het gaat om een andere groep."

Tijdens het debat over het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters zei Schoof veel mensen hierover te hebben gesproken in de afgelopen dagen. "In die gesprekken is mij verweten dat ik grote groepen over één kam scheer, alsof mijn woorden aan hen gericht zijn." Dat is volgens de minister-president een "misverstand".

Zijn opmerkingen over een integratieprobleem richten zich op jongeren die zich "geen onderdeel van de maatschappij" voelen, verduidelijkte de premier. "Het is het onaangepaste deel dat zich heeft afgewend, die denken dat regels niet voor hen gelden, die geen enkel moreel kader hebben" en zich ook niet laten corrigeren.

Schoof weersprak dan ook dat hij zich generaliserend heeft uitgelaten. "Ik heb geen grote groepen gestigmatiseerd", zei hij op felle kritiek van de oppositie. Die partijen vinden dat hij te snel sprak van een integratieprobleem, terwijl er nog veel onduidelijk is over het geweld in Amsterdam. Volgens de premier is het inmiddels wel duidelijk dat het om jongeren met een migratieachtergrond gaat.