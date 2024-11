Kabinet wijst OM op vervolgen daders Amsterdam voor terrorisme

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat het Openbaar Ministerie wijzen op de mogelijkheid om de schuldigen van het geweld in Amsterdam te vervolgen voor terrorisme. Als ze daarvoor worden veroordeeld en ze hebben ook een tweede nationaliteit, dan kunnen zij het Nederlanderschap verliezen.

Onder meer regeringspartij PVV dringt sinds de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters vorige week in de hoofdstad aan op het intrekken van de Nederlandse nationaliteit van de daders. Premier Dick Schoof ziet daarvoor wel ruimte, zo reageerde hij in het Kamerdebat over het geweld. Het is "voorstelbaar" dat de aanvallen aan de voorwaarde voldoen voor die extra straf, namelijk dat ze worden aangemerkt als 'terroristisch'. Dat is aan justitie, maar justitieminister David van Weel zal die mogelijkheid "nadrukkelijk" met het OM bespreken.

Het kabinet onderzoekt bovendien of het de extra straf ook kan invoeren bij antisemitische misdrijven waarbij geen terrorisme in het spel is.