Schoof kijkt terug op niet makkelijk eerste halfjaar

Premier Dick Schoof kijkt terug op een eerste halfjaar dat niet makkelijk was, zei hij in een interview bij Goedemorgen Nederland. Hij kijkt terug op het vertrek van twee staatssecretarissen en meerdere moeilijke debatten. Maar hij wil niet zeggen wat hij zelf beter had kunnen doen. "Ik ga die reflectie gewoon eerst thuis doen."

Bij het vertrek van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen en Douane) was het kabinet zelfs bijna gevallen, memoreert Schoof. Hij vindt het goed dat het zover niet is gekomen, waardoor het kabinet door kan werken aan "grote opgaven" in bijvoorbeeld de woningmarkt.