Opnieuw record voor basketballer James in NBA

SACRAMENTO (ANP/AFP) - Basketballer LeBron James heeft er weer een record bij. De speler van Los Angeles Lakers, topscorer aller tijden in de NBA, kwam tegen Sacramento Kings 34 minuten in actie en breidde zijn totaal uit tot 57.471 minuten in het reguliere seizoen. De bijna 40-jarige vedette is daarmee nu de basketballer met de meeste speeltijd ooit in de Amerikaanse profcompetitie.

James, die met zijn ploeg de uitwedstrijd met 113-100 won, loste Kareem Abdul-Jabbar (57.446) af als recordhouder. Eerder had hij Abdul-Jabbar, die zijn loopbaan in 1989 beëindigde, ingehaald als meest productieve speler aller tijden. "Het draait allemaal om toewijding en de passie en liefde die ik voor het spel voel", aldus James.