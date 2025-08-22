ECONOMIE
Schoof legt vrijdagavond verklaring af in Kamer over Veldkamp

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 20:41
DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof legt vrijdagavond een verklaring af in de Tweede Kamer over het aftreden van buitenlandminister Caspar Veldkamp. Dat heeft de premier laten weten aan Kamervoorzitter Martin Bosma. Hoe laat hij een verklaring zal afleggen, is nog niet bekend.
Verder is nog onduidelijk hoe de avond verder verloopt. De Kamer wil verder debatteren over Gaza en stemmen over moties die daarover donderdag zijn ingediend. Maar Veldkamp heeft een aantal van die moties nog niet beoordeeld, wat normaliter gebeurt voordat de Kamer erover stemt. Het is nog de vraag of Schoof die moties dan van een oordeel voorziet, of de vervangend minister van Buitenlandse Zaken.
In de Kamer heerst verwarring over wie op dit moment de minister van Buitenlandse Zaken is. In principe worden afgetreden ministers vervangen door een staatssecretaris van het departement. Dat zou nu Hanneke Boerma zijn. Mocht zij daartoe niet in staat zijn, dan neemt defensieminister Ruben Brekelmans de zaken waar.
NSC-smaldeel trekt zich terug uit kabinet na opstappen Veldkamp

