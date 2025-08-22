ECONOMIE
Oppositie in verwarring over Gaza-standpunt na opstappen Veldkamp

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 20:55
anp220825203 1
DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders zegt over het opstappen van buitenlandminister Caspar Veldkamp: "Nu de rest nog!". Andere oppositiepartijen zijn vooral in verwarring over het standpunt van het kabinet over Gaza.
Zo zegt SGP-Kamerlid Diederik van Dijk: "Het is duidelijk dat hij gisteren blijkbaar voor zijn beurt heeft gesproken. Het blijkt dat het kabinet hem daarin niet steunt. Dan is opstappen een vrij logische stap. Intussen ben ik benieuwd wat het kabinet dan wel vindt."
GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans wil dat er vrijdagavond alsnog gestemd wordt in de Tweede Kamer: "We moeten weten waar Nederland staat als het gaat om de gruwelijke ramp in Gaza-stad. Als we die duidelijkheid hebben, komen we er hopelijk ook achter wat het buitenlandbeleid van Nederland is."
ChristenUnie-voorvrouw Mirjam Bikker noemt het opstappen een "uitermate treurige zaak". "Als minister Veldkamp aftreedt, betekent dat nog niet dat de vrede in Gaza nog niet gevonden wordt. Ik hoop van harte dat ons kabinet zich daarvoor gaat inspannen."
