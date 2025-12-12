Schoof: ministers staan helemaal niet tegenover elkaar over mest

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof zei na afloop van de ministerraad dat bewindslieden "helemaal niet tegenover elkaar" staan in de discussie over mestbeleid. Donderdag bevestigden ingewijden na berichtgeving van NOS dat een conflict hierover hoog is opgelopen. BBB-minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) probeerde zijn partijgenoot Femke Wiersma (Landbouw) te overtuigen van strengere mestregels, omwille van de waterkwaliteit. Maar onder druk van zijn partij bond hij toch in.

Thierry Aartsen, de staatssecretaris van de VVD die verantwoordelijk is voor luchtkwaliteit, is volgens de ingewijden niet akkoord gegaan met de vierjaarlijkse herziening van de mestregels door Wiersma.

"Ik weet helemaal niet of er sprake is van een conflict", reageerde de demissionaire premier na de ministerraad. "Er zijn wat verschillen van opvatting. Maar dat hoort er gewoon bij." Voor de ministerraad bleek dat Tieman en Wiersma openlijk van inzicht verschillen over het mestbeleid.