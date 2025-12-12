ECONOMIE
Het is weer tijd om vallende sterren te kijken: deze keer extra bijzondere meteorenregen

Wetenschap
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 12 december 2025 om 13:37
December is nog maar net begonnen of de lucht boven ons verandert al in een soort kosmisch vuurwerk. Dit is dé maand voor vallende sterren op het noordelijk halfrond, met twee grote meteorenregens die elkaar in rap tempo opvolgen. De Quadrantiden zijn begin januari op hun best, maar eerst is het de beurt aan de absolute publiekslieveling: de Geminiden.
Dit jaar bereikt deze sterrenregen zijn hoogtepunt in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 december. En het belooft een stevige show te worden: onder ideale omstandigheden kun je tot wel 150 meteoren per uur zien. De piek is rond 2 uur zaterdagnacht. En volgens Diana Hannikainen, hoofdredacteur van Sky & Telescope, zijn de Geminiden het wakker blijven meer dan waard: “Hoewel de Perseïden bekender zijn, geven de Geminiden meestal de betere show.”
De maan werkt mee
Wat deze meteorenregen extra bijzonder maakt, is zijn oorsprong. De meeste vallende sterren komen van kometen, maar de Geminiden stammen af van 3200 Phaethon, een soort hybride ruimteobject dat zich gedraagt als zowel een steenachtige planetoïde als een stofspuwende komeet. Tijdens zijn grillige baan rond de zon laat Phaethon een spoor van brokjes achter en wanneer de aarde daar doorheen trekt, duiken die stukjes onze atmosfeer in met de bekende lichtflitsen als gevolg.
Kijk je omhoog tijdens de piek, dan lijken de meteoren allemaal uit de richting van het sterrenbeeld Tweelingen te komen, vlak boven de ster Castor. Ze zijn fel, kleurrijk en vallen relatief langzaam, wat ze ideaal maakt om waar te nemen. Bovendien werkt de maan dit jaar eens een keer mee: met slechts 26 procent zichtbaarheid zal haar licht je zicht nauwelijks verstoren.
En mocht het zaterdagnacht net niet helder zijn, geen paniek, ook de avonden ervoor en erna kun je nog genieten van een flinke sterrenregen. De Quadrantiden op 2 januari 2026 vallen samen met volle maan en zijn daardoor waarschijnlijk lang niet zo goed zichtbaar, dus dit is je beste kans tot het voorjaar.
Bron: Science Alert

