Schoof: moeilijk om tot politiek gedragen stikstofplan te komen

DEN HAAG (ANP) - Het was ingewikkeld om met de ministeriële commissie tot een stikstofplan te komen waar politiek gezien overeenstemming over was. Dat heeft premier Dick Schoof gezegd in een debat met de Tweede Kamer.

Ines Kostić (Partij voor de Dieren) zei dat het Schoof ontbreekt aan politiek lef om ingrijpende beslissingen te nemen. "Dit kabinet laat zich gijzelen."

Als voorzitter van de ministeriële commissie die op zoek is naar een uitweg in de stikstofcrisis kwam Schoof tot de conclusie dat het nog jaren duurt voordat de benodigde vermindering van stikstof behaald is. "We zijn er echt nog niet, dat is volstrekt helder." Wel benadrukte hij dat met het huidige plan "een eerste stap" is gezet om weer vergunningen te kunnen verlenen.

Het kabinet werkt volgens de premier "snoeihard" aan het verder uitwerken van de plannen. Daarvoor wil hij zowel politiek als maatschappelijk draagvlak creëren. Tot nu toe klinkt er vooral kritiek uit zowel Kamer als maatschappij.