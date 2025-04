DEN HAAG (ANP) - "De grootsheid van paus Franciscus schuilde in zijn eenvoud en medemenselijkheid", schrijft minister-president Dick Schoof op X na de uitvaart van de paus. "Die levensinstelling was ook vandaag bij zijn uitvaart duidelijk te zien en te horen."

"Het was een bijzondere en indrukwekkende bijeenkomst", aldus de premier. "Alle mensen die afscheid namen van paus Franciscus, hier in Rome of thuis voor de televisie, voelden zich juist door zijn eenvoud met hem verbonden."