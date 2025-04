Bijna 300 gewonden gemeld na explosie in haven Iran

SHAHID RAJAEE (ANP/AFP/RTR) - Bij een grote explosie in de Zuid-Iraanse haven Shahid Rajaee zijn volgens plaatselijke media en autoriteiten ruim 280 mensen gewond geraakt. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend.

Volgens een melding van een staatsoliemaatschappij lijkt de explosie niets te maken te hebben met olieleidingen, olietanks of raffinaderijen.

Shahid Rajaee is een vooraanstaande haven aan de Straat van Hormuz en is gelieerd aan de iets oostelijker gelegen havenstad Bandar Abbas.