Van Weel naar Buitenlandse Zaken, voorzitter senaat naar VWS

DEN HAAG (ANP) - David van Weel wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken als vervanger van de opgestapte NSC'er Caspar Veldkamp. Zijn oude post op Justitie en Veiligheid wordt overgenomen door oud-Kamerlid Foort van Oosten, terwijl voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer de nieuwe minister van Volksgezondheid wordt. Verder wordt Mariëlle Paul, die nu nog staatssecretaris van Onderwijs is, minister van Sociale Zaken. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door De Telegraaf.

Dit is namens de VVD de nieuwe verdeling binnen het kabinet.