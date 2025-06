Schoof: Nederland gaat drones maken voor Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat drones maken voor Oekraïne. Dat zei demissionair premier Dick Schoof dinsdag bij de ontvangst van president Volodymyr Zelensky in het Catshuis. De drones worden gemaakt volgens Oekraïense specificaties, zei de premier.

Eerder op de dag maakte het kabinet al een extra steunpakket voor Oekraïne bekend van 175 miljoen euro. Daarvan worden onder meer radarsystemen die drones kunnen detecteren, en drones gekocht. Steden in Oekraïne worden dagelijks bestookt door Russische drones en raketten.

Nederland blijft Oekraïne steunen "in tijden van oorlog en vrede", herhaalde Schoof. Nederland behoort tot de landen in Europa die de meeste hulp geven aan Oekraïne.

Nieuwe steunpakket

Zelensky zei dat de coproductie van drones met andere landen op dit moment een prioriteit is voor zijn land. Oekraïne heeft tijdens de oorlog met Rusland veel gebruikgemaakt van drones en heeft daardoor zijn toestellen snel kunnen verbeteren. "Wij hebben deze technologieën en we willen die delen met onze partners. We zijn de samenwerking met een paar landen begonnen en we zijn blij dat we daar nu ook met Nederland aan kunnen werken."

De Oekraïense president zei verder dat hij Nederland zeer dankbaar was voor het nieuwe steunpakket. "Nederland is een van de drie landen die ons vanaf het begin van de oorlog het meest gesteund hebben, samen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk."