Iran beticht Israël van het schenden van afspraken wapenstilstand

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran zegt dat de Israëlische krijgsmacht ook dinsdagochtend nog aanvallen heeft uitgevoerd op het land. Volgens het centrale militaire hoofdkwartier vonden aanvallen plaats in drie stadia plaats op Iraans grondgebied, ook nadat het bestand van kracht werd.

Volgens de Iraanse krijgsmacht vonden de aanvallen in drie stadia plaats tot 09.00 uur lokale tijd, 07.30 uur in Nederland. Meer details werden niet vermeld. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi dat de Israëlische aanvallen om 02.30 Nederlandse tijd moesten stoppen. Om 07.00 uur meldde de Amerikaanse president Donald Trump dat het bestand was ingegaan.

Israël beschuldigt Iran ook van de schending van het staakt-het-vuren. Rond 09.30 uur meldde het land dat er twee Iraanse raketten gelanceerd waren. Iran ontkent dat. De landen hebben over en weer met vergelding gedreigd.