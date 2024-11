Premier Dick Schoof gaat komende week niet naar de klimaattop in Azerbeidzjan, laat hij weten op X. "Vanwege de grote maatschappelijke impact van de gebeurtenissen van afgelopen donderdagnacht in Amsterdam, blijf ik in Nederland", aldus de minister-president.

Op de COP29 wordt hij vervangen door de Klimaatgezant van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaime de Bourbon de Parme. Ook onder anderen minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei is namens het kabinet aanwezig.