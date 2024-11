Ellie Lust beste BN'er bij Groot Dictee, twee winnaars met 5 fout

Ellie Lust was de beste BN'er bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Dat bleek zaterdag tijdens de live-uitzending van het KRO-NCRV-programma De Taalstaat, waarin het dictee werd voorgelezen. Programmamaakster Lust had 18 fouten. Op de tweede plek bij de Bekende Nederlanders stond cabaretier Erik van Muiswinkel, die 20 fouten maakte. Het dictee werd voorgelezen in de bibliotheek in Rotterdam.

Bij de niet-BN'ers was er een gedeelde eerste plaats. Het Groot Dictee werd gewonnen door tekstcorrector Irene Vorstenbosch (47 jaar) uit Vught en actuaris Wouter de Voogd (26 jaar) uit Rotterdam. Zij hadden allebei slechts vijf fouten. Gemiddeld hadden de deelnemende luisteraars van het programma De Taalstaat die zichzelf hadden gekwalificeerd 17 fouten. De prominenten maakten gemiddeld 27 fouten.

Luisteraars konden meeschrijven vanuit huis tijdens de uitzending op NPO Radio 1. Ook werd meegeschreven in 32 deelnemende bibliotheken in het hele land. Het dictee is geschreven door Wim Daniëls en werd in de uitzending voorgelezen door Gerdi Verbeet. De jury van het dictee bestaat uit directeur Vibeke Roeper van Genootschap Onze Taal en hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke Van Dale.