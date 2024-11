Yeşilgöz blij dat kabinet door kan gaan, 'lucht is geklaard'

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt dat de lucht is geklaard na het urenlange crisisoverleg van het kabinet en de coalitiepartijen vrijdag. Er is volgens haar goed gesproken en het was ook "een spannende dag". Ze is erg blij dat ze eruit zijn gekomen en dat het kabinet door kan gaan. Er is volgens haar onderling een verantwoordelijkheidsgevoel "voor het land en voor onze kiezers" om te gaan leveren "wat we met elkaar hebben afgesproken".

Volgens haar heeft iedereen daar "heel veel vertrouwen in. En boven het vertrouwen ook nog eens, wat mij betreft, een plichtsgevoel. Dus ik ben in die zin erg blij dat we door kunnen gaan", zei ze na afloop van het beraad.

Yeşilgöz wilde niet ingaan op wat er precies is besproken en gezegd naar aanleiding van het opstappen van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar. Die sprak zelf over polariserende omgangsvormen. Ingewijden melden dat het Achahbar vooral ging over racistische uitlatingen over moslims en migranten die zouden zijn gebezigd door kabinetsleden.

De VVD-leider vindt het vertrek van de staatssecretaris "heel spijtig", maar verwees naar Achahbars eigen verklaring. "Ik ga natuurlijk niet haar woorden interpreteren." Wel meldde ze dat haar partijgenoot en minister van Financiën Eelco Heinen, die ook gewraakte uitspraken zou hebben gedaan, nooit Nederlandse Marokkanen in zijn geheel als groep zou wegzetten. "Ik ken meneer Heinen heel erg goed. En hij zou nooit groepen over één kam scheren." Volgens haar herkende ook niemand die zij hierover sprak, zich erin dat hij dat heeft gedaan.