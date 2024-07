Schoof opteert niet voor Nederlandse vicepresident in Commissie

BRUSSEL (ANP) - Premier Dick Schoof heeft tijdens een ontmoeting met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie aangegeven dat Nederland niet inzet op het vicepresidentschap van de Commissie. "Na het zware vicepresidentschap van de heer Timmermans is het niet realistisch om te verwachten dat je als Nederland opnieuw een zwaar vicepresidentschap krijgt", zei Schoof na afloop van een aantal gesprekken in Brussel.

Frans Timmermans was, totdat hij in Nederland de fractie van GroenLinks-PvdA ging leiden, vicepresident van de Europese Commissie.

Wel wil Nederland een betekenisvolle portefeuille, maar Schoof wilde niet zeggen aan welke portefeuille hij dan denkt. Voor het nieuwe kabinet is onder meer migratie en landbouw van groot belang. "Maar ik heb vandaag ook helder de ondergrens aangegeven", zei Schoof. "Namelijk geen portefeuilles die zeg maar in de orde hier in Europa er minder toe doen." Ook daar wilde hij geen voorbeelden van noemen.

Schoof had maandag ook een ontmoeting met EU-parlementsvoorzitter Roberta Metsola en Charles Michel van de Europese Raad, de voorzitter van vergaderingen van Europese regeringsleiders en vakministers.