Schoof overlegt met Zelensky over vredesplan

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 16:12
DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof heeft donderdag telefonisch overlegd met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne over het vredesplan dat op tafel ligt. "De gesprekken rondom het vredesplan voor Oekraïne volgen elkaar snel op. Er zijn positieve stappen gezet", liet Schoof na afloop op X weten.
Het is volgens hem belangrijk dat de EU, de Verenigde Staten en Oekraïne gezamenlijk blijven optrekken. Dat is nodig om de druk op Rusland op te voeren en Oekraïne van wapens te voorzien. Nederland zal Oekraïne blijven steunen, herhaalde Schoof.
